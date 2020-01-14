Кіченок вийшла до чвертьфіналу парного розряду турніру у Гобарті

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Надія Кіченок у парі з Саньою Мірзою перемогла на старті парного розряду турніру в австралійському Гобарті.
У першому матчі переграли Оксану Калашнікову і Мію Като.
Матч закінчився з рахунком 2:6, 7:6, 10:3.
У чвертьфіналі Кіченкок і Мірза зустрінуться з парою Ваня Кінг/Крістіна Макхейл.
Hobart International – International
Гобарт (Австралія), хард
Призовий фонд $ 275,000
парний розряд, жінки
Перше коло, 14 січня
Надія Кіченок / Саня Мірза - Оксана Калашнікова / Мія Като 2:6, 7:6, 10:3
Нагадаємо, Світоліна провела перше тренування на кортах Australian Open.
Також, п'ять українок заявилися у парний розряд Australian Open.