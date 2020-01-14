Кіченок вийшла до чвертьфіналу парного розряду турніру у Гобарті

Надія Кіченок є у парі з Мірзою

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Надія Кіченок у парі з Саньою Мірзою перемогла на старті парного розряду турніру в австралійському Гобарті.

У першому матчі переграли Оксану Калашнікову і Мію Като.

Матч закінчився з рахунком 2:6, 7:6, 10:3.

У чвертьфіналі Кіченкок і Мірза зустрінуться з парою Ваня Кінг/Крістіна Макхейл.

Hobart International – International

Гобарт (Австралія), хард

Призовий фонд $ 275,000

парний розряд, жінки

Перше коло, 14 січня

Надія Кіченок / Саня Мірза - Оксана Калашнікова / Мія Като 2:6, 7:6, 10:3

Нагадаємо, Світоліна провела перше тренування на кортах Australian Open.

Також, п'ять українок заявилися у парний розряд Australian Open.