П'ять українок заявилися у парний розряд Australian Open

Сестри Кіченок зіграють не разом

Джерело - ВТУ.

Стало відомо, що у парному розряді турніру Australian Open зіграють п'ять українок.

У парному розряді зіграють Надія Кіченок (Україна) і Санія Мірза (Індія), Людмила Кіченок (Україна) і Ян Чжаосюаня (Китай)

Катерина Бондаренко (Україна) і Олександра Крунич (Сербія), Даяна Ястремська (Україна) і Фанні Штоллар (Угорщина),

Катерина Козлова (Україна) і Магда Лінетт (Польща).

Раніше, Козлова виграла фінал кваліфікації турніру у Гобарті.

Нагадаємо, Кіченок не змогла пробитися у парний фінал на турнірі у Брісбені.