П'ять українок заявилися у парний розряд Australian Open

Джерело - ВТУ.
Стало відомо, що у парному розряді турніру Australian Open зіграють п'ять українок.
У парному розряді зіграють Надія Кіченок (Україна) і Санія Мірза (Індія), Людмила Кіченок (Україна) і Ян Чжаосюаня (Китай)
Катерина Бондаренко (Україна) і Олександра Крунич (Сербія), Даяна Ястремська (Україна) і Фанні Штоллар (Угорщина),
Катерина Козлова (Україна) і Магда Лінетт (Польща).
Раніше, Козлова виграла фінал кваліфікації турніру у Гобарті.
Нагадаємо, Кіченок не змогла пробитися у парний фінал на турнірі у Брісбені.