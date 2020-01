38-річна Вільямс виграла перший титул за три роки

Американська тенісистка Серена Вільямс стала переможницею турніру в Окленді (Нова Зеландія).

У фінальному матчі вона у двох партіях обіграла співвітчизницю Джесіку Пегулу - 6:3, 6:4.

A first title in three years for @serenawilliams !



She beats Pegula 6-3, 6-4 at @ASB_Classic ! pic.twitter.com/EUnWlLAQQe