38-річна Вільямс виграла перший титул за три роки

Востаннє американка вигравала Відкритий чемпіонат Австралії

Американська тенісистка Серена Вільямс стала переможницею турніру в Окленді (Нова Зеландія).

У фінальному матчі вона у двох партіях обіграла співвітчизницю Джесіку Пегулу - 6:3, 6:4.

A first title in three years for @serenawilliams !



She beats Pegula 6-3, 6-4 at @ASB_Classic ! pic.twitter.com/EUnWlLAQQe — WTA (@WTA) January 12, 2020

Для 38-річної Вільямс цей трофей став першим за три роки - в останній раз вона перемагала на змаганнях на початку 2017 року, вигравши Відкритий чемпіонат Австралії. Після цього Серена Вільямс народила доньку, а після повернення в тур грала тільки в фіналах.

Раніше, Сербія обіграла Росію та вийшла у фінал ATP Cup.

Нагадаємо, Кіченок не змогла пробитися у парний фінал на турнірі у Брісбені.