38-річна Вільямс виграла перший титул за три роки

Джерело - sport.ua.
Американська тенісистка Серена Вільямс стала переможницею турніру в Окленді (Нова Зеландія).
У фінальному матчі вона у двох партіях обіграла співвітчизницю Джесіку Пегулу - 6:3, 6:4.
A first title in three years for @serenawilliams !— WTA (@WTA) January 12, 2020
She beats Pegula 6-3, 6-4 at @ASB_Classic ! pic.twitter.com/EUnWlLAQQe
Для 38-річної Вільямс цей трофей став першим за три роки - в останній раз вона перемагала на змаганнях на початку 2017 року, вигравши Відкритий чемпіонат Австралії. Після цього Серена Вільямс народила доньку, а після повернення в тур грала тільки в фіналах.
Раніше, Сербія обіграла Росію та вийшла у фінал ATP Cup.
Нагадаємо, Кіченок не змогла пробитися у парний фінал на турнірі у Брісбені.