Кіченок не змогла пробитися у парний фінал на турнірі у Брісбені

Людмила Кіченок не змогла пробитися у фінал турніру

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Людмила Кіченок вилетіла в півфіналі парного турнірі у Брісбені.

Українка у дуеті з Ян Чжаосюань поступилася першим сіяним чесько-тайванському дуету Барборі Стрицовій та Се Шувей.

Матч тривав 1 годину і 31 хвилину.

Brisbane International - Premier

Брісбен, Австралія

Призовий фонд $ 1,500,000

1/2 фіналу, 11 січня

Людмила Кіченок / Ян Чжаосюань - Барбора Стрицова/Се Шувей 6:7(3), 3:6

Раніше, Козлова програла американці на турнірі у Новій Зеландії.

Також, Коллінс знищила Світоліну на турнірі в Брісбені.