Кіченок не змогла пробитися у парний фінал на турнірі у Брісбені

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Людмила Кіченок вилетіла в півфіналі парного турнірі у Брісбені.
Українка у дуеті з Ян Чжаосюань поступилася першим сіяним чесько-тайванському дуету Барборі Стрицовій та Се Шувей.
Матч тривав 1 годину і 31 хвилину.
Brisbane International - Premier
Брісбен, Австралія
Призовий фонд $ 1,500,000
1/2 фіналу, 11 січня
Людмила Кіченок / Ян Чжаосюань - Барбора Стрицова/Се Шувей 6:7(3), 3:6
Раніше, Козлова програла американці на турнірі у Новій Зеландії.
Також, Коллінс знищила Світоліну на турнірі в Брісбені.