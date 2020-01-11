Сербія обіграла Росію та вийшла у фінал ATP Cup

Джерело - Чемпіон.
У першому півфіналі ATP Cup-2020 збірна Сербії зустрічалася з Росією.
Серби здобули перемогу з рахунком 3:0 і стали першим фіналістом турніру.
ATP Cup
Брісбен /Перт / Сідней, Австралія
хард
Призовий фонд 15,000,000 млн доларів
Півфінал, 11 січня
Сербія - Росія 3:0
Душан Лайовіч - Карен Хачанов 7:5, 7:6 (1)
Новак Джоковіч - Данило Медведєв 6:1, 5:7, 6:4
Нікола Качіч / Віктор Троіцкі - Теймураз Габашвілі / Костянтин Кравчук 6:4, 7:6 (7)
Нагадаємо, Кіченок не змогла пробитися у парний фінал на турнірі у Брісбені.
Раніше, Козлова програла американці на турнірі у Новій Зеландії.