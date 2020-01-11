 Сербія обіграла Росію та вийшла у фінал ATP Cup | Теніс | Champion.com.ua
Мій профіль
Збірна України з поразки стартувала на чемпіонаті Європи
Вчора 23:02 1044
Кубок світу. Жінки. Естафета 6х4 в Обергофі онлайн-трансляція. LIVE
Сьогодні 06:36 3262
Збірна України зіграє товариський матч із Кіпром
Вчора 12:56 1436
В УХЛ закинули найшвидшу шайбу в історії
Вчора 12:35 861
Атлетіко здійснив камбек у матчі з Барселоною і вийшов до фіналу Суперкубка Іспанії
09.01.2020 22:54 1429
Джима фінішувала у ТОП-20 в спринті на Кубку світу
09.01.2020 16:49 2619
Ковалець покинув Оболонь Бровар
09.01.2020 15:10 1355
Ломаченко опублікував відео про російських спецпризначенців
09.01.2020 14:36 14503 20
Шахтар потрапив у ТОП-15 найуспішніших команд Ліги чемпіонів
09.01.2020 13:18 1326
Манчестер Сіті шукає гравця на позицію Зінченка
09.01.2020 11:38 7845
Блоги
Олімпійська чемпіонка Олена Підгрушна святкує День народження!
Олімпійська чемпіонка Олена Підгрушна святкує День народження! Valeriy Ruchka
09.01.2020 09:41 660 1
Підтримай збірну України на Євро-2020! Автобусний фан-тур в Амстердам зі Львова
Підтримай збірну України на Євро-2020! Автобусний фан-тур в Амстердам зі Львова Андрій Твердохліб
09.01.2020 07:16 514 1
Модрич забив шикарний гол у ворота Валенсії
Модрич забив шикарний гол у ворота Валенсії Андрій Твердохліб
08.01.2020 22:35 1124 1
Відео дня. Феноменальний гол Крооса з камери на кутовому прапорці
Відео дня. Феноменальний гол Крооса з камери на кутовому прапорці Андрій Твердохліб
08.01.2020 21:57 5769 1
Півзахисник Реала забив гол-шедевр з кутового
Півзахисник Реала забив гол-шедевр з кутового Андрій Твердохліб
08.01.2020 21:42 4905 1
Як українські спортсмени святкували Різдво і Новий рік
Як українські спортсмени святкували Різдво і Новий рік Valeriy Ruchka
08.01.2020 18:25 325
Про біатлоністів у Сочі, Динамо та Шевченка. Як Зеленський і компанія висміювали український спорт
Про біатлоністів у Сочі, Динамо та Шевченка. Як Зеленський і компанія висміювали український спорт Valeriy Ruchka
08.01.2020 16:01 896
Українські спортсмени висловили співчуття з приводу авіакатастрофи в Ірані
Українські спортсмени висловили співчуття з приводу авіакатастрофи в Ірані Valeriy Ruchka
08.01.2020 14:21 461
Світоліна взяла участь у створенні мотиваційного графіті
Світоліна взяла участь у створенні мотиваційного графіті Valeriy Ruchka
08.01.2020 13:34 427
Про роботу за кордоном та пропозиції з України. Роман Григорчук у ТаТоТаке
Про роботу за кордоном та пропозиції з України. Роман Григорчук у ТаТоТаке Valeriy Ruchka
08.01.2020 12:18 398
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
10:37 Біатлон Кубок світу: Де дивитися онлайн чоловічу естафету у Обергофі 3
10:25 Пряма трансляція Крістал Пелес - Арсенал: онлайн-трансляція матчу 22 туру АПЛ. LIVE 56
10:22 Теніс Сербія обіграла Росію та вийшла у фінал ATP Cup 317
10:01 Футбол Батько Луніна зустрівся з керівництвом Ов'єдо 396
09:49 Баскетбол Атланта із Ленем поступилася Вашингтону, перемоги Лейкерс та Кліпперс. Результати матчів НБА 122
09:26 Біатлон Кубок світу: Де дивитися онлайн жіночу естафету в Обергофі 446
09:12 Теніс Кіченок не змогла пробитися у парний фінал на турнірі у Брісбені 144
06:36 Пряма трансляція Кубок світу. Жінки. Естафета 6х4 в Обергофі онлайн-трансляція. LIVE 3262
10 Січня 2020
23:55 Футбол Шеффілд Юнайтед переміг Вест Гем в 22 турі АПЛ 579
23:49 Футбол Марсель на виїзді переграв Ренн в 20 турі Ліги 1 286
23:30 Футбол Лідер Челсі вибув на тривалий термін через травму 464
23:15 Гандбол Португалія перемогла Францію, Австрія здолала Чехію. Результати матчів чемпіонату Європи 444
23:02 Гандбол Збірна України з поразки стартувала на чемпіонаті Європи 1044
22:51 Футбол Визначився перший суперник Шахтаря на зборах 356
22:33 Футбол Українець очолив дубль московського Спартака 634
22:15 Футбол Стало відомо коли Вальверде залишить Барселону 372
21:57 Бокс Тренер Усика пояснив мету скандального відео Ломаченка 1445
21:40 Футбол Заповзятливий агент продав футболіста у два клуби одночасно 627
21:25 Санний спорт Українець Гераскевич показав найкращий результат у кар'єрі на етапі Кубка світу 720
21:24 Пряма трансляція Шеффілд Юнайтед - Вест Гем: онлайн-трансляція матчу 22 туру АПЛ. LIVE 596
21:09 Біатлон Семенов: Якісь висновки по швидкості насправді неможливо зробити 343
21:01 Гандбол Північна Македонія – Україна: онлайн-трансляція матчу Євро-2020 1181
20:54 Баскетбол Київ-Баскет вдома переміг Миколаїв у Суперлізі 333
20:40 Футбол Рафаїлов: На перегляд приїдуть три легіонери 630
20:25 Біатлон Естонський біатлоніст вилетів за межі траси в Обергофі 1614

Сербія обіграла Росію та вийшла у фінал ATP Cup

Сьогодні 10:22 317 0
Сербія зіграє у фіналі ATP Cup
Сербія обіграла Росію та вийшла у фінал ATP Cup
#ATP Cup, #Сербія, #Росія

Джерело - Чемпіон.

У першому півфіналі ATP Cup-2020 збірна Сербії зустрічалася з Росією.

Серби здобули перемогу з рахунком 3:0 і стали першим фіналістом турніру.

ATP Cup
Брісбен /Перт / Сідней, Австралія
хард
Призовий фонд 15,000,000 млн доларів
Півфінал, 11 січня

Сербія - Росія 3:0

Душан Лайовіч - Карен Хачанов 7:5, 7:6 (1)

Новак Джоковіч - Данило Медведєв 6:1, 5:7, 6:4

Нікола Качіч / Віктор Троіцкі - Теймураз Габашвілі / Костянтин Кравчук  6:4, 7:6 (7)

Нагадаємо, Кіченок не змогла пробитися у парний фінал на турнірі у Брісбені.

Раніше, Козлова програла американці на турнірі у Новій Зеландії.

Коментарі ()