Сербія обіграла Росію та вийшла у фінал ATP Cup

Сербія зіграє у фіналі ATP Cup

Джерело - Чемпіон.

У першому півфіналі ATP Cup-2020 збірна Сербії зустрічалася з Росією.

Серби здобули перемогу з рахунком 3:0 і стали першим фіналістом турніру.

ATP Cup

Брісбен /Перт / Сідней, Австралія

хард

Призовий фонд 15,000,000 млн доларів

Півфінал, 11 січня

Сербія - Росія 3:0

Душан Лайовіч - Карен Хачанов 7:5, 7:6 (1)

Новак Джоковіч - Данило Медведєв 6:1, 5:7, 6:4

Нікола Качіч / Віктор Троіцкі - Теймураз Габашвілі / Костянтин Кравчук 6:4, 7:6 (7)

Нагадаємо, Кіченок не змогла пробитися у парний фінал на турнірі у Брісбені.

Раніше, Козлова програла американці на турнірі у Новій Зеландії.