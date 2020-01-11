Іспанія зіграє із Сербією у фіналі ATP Cup

Сербія зіграє у фіналі ATP Cup з Іспанією

Джерело - Чемпіон.

У другому півфіналі ATP Cup-2020 збірна Іспанії зустрічалася з Австралією.

Дві перемоги в одиночному розряді забезпечили іспанцям путівку в фінал.

На шляху до фіналу тенісисти з Іспанії також святкували перемоги над збірними Грузії, Уругваю, Японії і Бельгії.

ATP Cup

Брісбен /Перт / Сідней, Австралія

хард

Призовий фонд 15,000,000 млн доларів

Півфінал, 11 січня

Нік Кірйос (Австралія) - Роберто Баутіста-Агут (Іспанія) 1:6, 4:6

Алекс де Мінаур (Австралія) - Рафаель Надаль (Іспанія) 6:4, 5:7, 1:6

Кріс Гуччіоне / Джон Пірс (Австралія) - Пабло Карреньо-Буста / Фелісіано Лопес (Іспанія) - рахунок зустрічі на загальний результат не вплине

Раніше, Сербія обіграла Росію та вийшла у фінал ATP Cup.

Нагадаємо, Кіченок не змогла пробитися у парний фінал на турнірі у Брісбені.