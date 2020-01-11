Іспанія зіграє із Сербією у фіналі ATP Cup

Джерело - Чемпіон.
У другому півфіналі ATP Cup-2020 збірна Іспанії зустрічалася з Австралією.
Дві перемоги в одиночному розряді забезпечили іспанцям путівку в фінал.
На шляху до фіналу тенісисти з Іспанії також святкували перемоги над збірними Грузії, Уругваю, Японії і Бельгії.
ATP Cup
Брісбен /Перт / Сідней, Австралія
хард
Призовий фонд 15,000,000 млн доларів
Півфінал, 11 січня
Нік Кірйос (Австралія) - Роберто Баутіста-Агут (Іспанія) 1:6, 4:6
Алекс де Мінаур (Австралія) - Рафаель Надаль (Іспанія) 6:4, 5:7, 1:6
Кріс Гуччіоне / Джон Пірс (Австралія) - Пабло Карреньо-Буста / Фелісіано Лопес (Іспанія) - рахунок зустрічі на загальний результат не вплине
Раніше, Сербія обіграла Росію та вийшла у фінал ATP Cup.
Нагадаємо, Кіченок не змогла пробитися у парний фінал на турнірі у Брісбені.