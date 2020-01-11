Українка побореться за вихід в основну сітку

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Катерина Козлова успішно стартувала у кваліфікації турніру WTA International в австралійському Гобарті.

Українка розгромила австралійку Джессіку Фаулер.

Матч тривав менше ніж годину. Козлова записала у свій актив 5 брейків і захистила все гейми на своїй подачі.

Hobart International – International

Гобарт, Австралія

хард

Призовий фонд $ 275,000

Кваліфікації, Перше коло

11 січня

Катерина Козлова - Джессіка Фаулер 6:0, 6:2

Нагадаємо, Кіченок не змогла пробитися у парний фінал на турнірі у Брісбені.

Раніше, Коллінс знищила Світоліну на турнірі в Брісбені.