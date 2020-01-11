Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Катерина Козлова успішно стартувала у кваліфікації турніру WTA International в австралійському Гобарті.
Українка розгромила австралійку Джессіку Фаулер.
Матч тривав менше ніж годину. Козлова записала у свій актив 5 брейків і захистила все гейми на своїй подачі.
Hobart International – International
Гобарт, Австралія
хард
Призовий фонд $ 275,000
Кваліфікації, Перше коло
11 січня
Катерина Козлова - Джессіка Фаулер 6:0, 6:2
Нагадаємо, Кіченок не змогла пробитися у парний фінал на турнірі у Брісбені.
Раніше, Коллінс знищила Світоліну на турнірі в Брісбені.