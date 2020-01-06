Еліна Світоліна за годину програла стартовий матч у 2020 році

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Еліна Світоліна (6) розпочала сезон 2020 року в Брісбені матчем 1/16 фіналу проти американки Даніель Роуз Коллінс (29).

Українка у двох сетах змогла взяти лише два гейми. Матч завершився перемогою американки із рахунком 6:1, 6:1.

Brisbane International - Premier

Брісбен, Австралія

Призовий фонд $ 1,500,000

1/16 фіналу, 06 січня

Даніель Роуз Коллінс (29, США) - Еліна Світоліна (6, Україна) 6:1, 6:1

Danielle Collins wraps up a big win!



Beats former champion Svitolina 6-1, 6-1!#BrisbaneTennis pic.twitter.com/lEXCrKDEzq — WTA (@WTA) January 6, 2020

Раніше, турнір в Австрілії покинула Марта Костюк.

Нагадаємо, Цуренко вперше за 8 років вилетить із ТОП-100 рейтингу WTA.