Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Еліна Світоліна (6) розпочала сезон 2020 року в Брісбені матчем 1/16 фіналу проти американки Даніель Роуз Коллінс (29).
Українка у двох сетах змогла взяти лише два гейми. Матч завершився перемогою американки із рахунком 6:1, 6:1.
Brisbane International - Premier
Брісбен, Австралія
Призовий фонд $ 1,500,000
1/16 фіналу, 06 січня
Даніель Роуз Коллінс (29, США) - Еліна Світоліна (6, Україна) 6:1, 6:1
Danielle Collins wraps up a big win!— WTA (@WTA) January 6, 2020
Beats former champion Svitolina 6-1, 6-1!#BrisbaneTennis pic.twitter.com/lEXCrKDEzq
Раніше, турнір в Австрілії покинула Марта Костюк.
Нагадаємо, Цуренко вперше за 8 років вилетить із ТОП-100 рейтингу WTA.