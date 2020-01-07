Козлова програла американці на турнірі у Новій Зеландії

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Катерина Козлова (89) розпочала з поразки новий сезон на хардовому турнірі в Окленді.
Українка у двох сетах поступилася третій сіяній американці Аманді Анісімовій (25).
Тенісистки провели на корті 1 годину і 18 хвилин.
ASB Classic - International
Окленд, Нова Зеландія
Хард
Призовий фонд $ 275,000
Перше коло, 07 січня
Катерина Козлова - Аманда Анісімова 3:6, 4:6
Раніше, турнір в Австрілії покинула Марта Костюк.
Також, Коллінс знищила Світоліну на турнірі в Брісбені.