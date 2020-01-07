Козлова програла американці на турнірі у Новій Зеландії

Катерина Козлова не вдало розпочала новий сезон

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Катерина Козлова (89) розпочала з поразки новий сезон на хардовому турнірі в Окленді.

Українка у двох сетах поступилася третій сіяній американці Аманді Анісімовій (25).

Тенісистки провели на корті 1 годину і 18 хвилин.

ASB Classic - International

Окленд, Нова Зеландія

Хард

Призовий фонд $ 275,000

Перше коло, 07 січня

Катерина Козлова - Аманда Анісімова 3:6, 4:6

Раніше, турнір в Австрілії покинула Марта Костюк.

Також, Коллінс знищила Світоліну на турнірі в Брісбені.