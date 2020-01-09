Українка побореться за вихід у фінал

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Людмила Кіченок зіграє у півфіналі на парному турнірі у Брісбені.

Українка у дуеті з Ян Чжаосюань переграла пару Дар’ю Юрак із Хорватії та Алісію Росольську із Польщі.

Brisbane International - Premier

Брісбен, Австралія

Призовий фонд $ 1,500,000

1/4 фіналу, 09 січня

Людмила Кіченок / Ян Чжаосюань - Дар’я Юрак / Алісія Росольска 6:3, 4:6, 11:9

Раніше, Козлова програла американці на турнірі у Новій Зеландії.

Також, Коллінс знищила Світоліну на турнірі в Брісбені.