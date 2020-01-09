Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Людмила Кіченок зіграє у півфіналі на парному турнірі у Брісбені.
Українка у дуеті з Ян Чжаосюань переграла пару Дар’ю Юрак із Хорватії та Алісію Росольську із Польщі.
Brisbane International - Premier
Брісбен, Австралія
Призовий фонд $ 1,500,000
1/4 фіналу, 09 січня
Людмила Кіченок / Ян Чжаосюань - Дар’я Юрак / Алісія Росольска 6:3, 4:6, 11:9
Раніше, Козлова програла американці на турнірі у Новій Зеландії.
Також, Коллінс знищила Світоліну на турнірі в Брісбені.