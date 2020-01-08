Шарапова отримала wild card на Australian Open

Марія Шарапова зіграє на Australian Open

Організатори Australian Open надали росіянці Марії Шараповій wild card на одиночний розряд.

Про це повідомляє прес-служба турніру.

На даний момент Шарапова займає 147-у позицію в рейтингу WTA, що давало їй право зіграти тільки у кваліфікації.

Для Марії це буде 16-й виступ в Мельбурні. Свій найкращий результат вона показала у 2008 році, коли стала чемпіонкою турніру. Також росіянка тричі грала в фіналі у 2007, 2012 і 2015 роках.

Нагадаємо, початок Australian Open можуть перенести.

Раніше повідомлялося, що три українки зіграють у кваліфікації Australian Open.