Шарапова отримала wild card на Australian Open

Джерело - btu.org.ua.
Організатори Australian Open надали росіянці Марії Шараповій wild card на одиночний розряд.
Про це повідомляє прес-служба турніру.
На даний момент Шарапова займає 147-у позицію в рейтингу WTA, що давало їй право зіграти тільки у кваліфікації.
Для Марії це буде 16-й виступ в Мельбурні. Свій найкращий результат вона показала у 2008 році, коли стала чемпіонкою турніру. Також росіянка тричі грала в фіналі у 2007, 2012 і 2015 роках.
Нагадаємо, початок Australian Open можуть перенести.
Раніше повідомлялося, що три українки зіграють у кваліфікації Australian Open.