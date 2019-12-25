Три українки зіграють у кваліфікації Australian Open

Джерело - iSport.ua.
До заявкового списку тенісисток, які зможуть зіграти у кваліфікації турніру Australian Open, потрапили три українки.
Про це повідомляє офіційний сайт змагань.
Він був сформований за рейтингом WTA.
Серед тих, хто отримав шанс зіграти у кваліфікації є три представниці України: Катаріна Завацька (№107), Марта Костюк (№153) і Ангеліна Калініна (№162).
Крім того, захищеним рейтингом скористалася Дарина Лопатецька, але поки вона третя в альтернативному списку. Хоча з огляду на, що хтось може знятися через травму в основі, або хтось зі списку кваліфікації може отримати вайлд-карт, велика ймовірність, що Лопатецька все ж виступить у кваліфікації.
А ось Дарина Снігур, яка зараз могла б грати в кваліфікації, на момент закриття рейтингу була занадто низько, тому в кваліфікацію вона не допущена. Лише після цього вона дійшла до фіналу турніру в Дубаї, завдяки чому піднялася майже на 80 місць в рейтингу.
Кваліфікація Australian Open відбудеться з 12 по 18 січня.
Раніше, Снігур програла фінал турніру у Дубаї.
Нагадаємо, Костюк і Калініна заявилися на турнір у Канберрі.