Три українки зіграють у кваліфікації Australian Open

Кваліфікація турніру відбудеться з 12 по 18 січня

До заявкового списку тенісисток, які зможуть зіграти у кваліфікації турніру Australian Open, потрапили три українки.

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

Він був сформований за рейтингом WTA.

Серед тих, хто отримав шанс зіграти у кваліфікації є три представниці України: Катаріна Завацька (№107), Марта Костюк (№153) і Ангеліна Калініна (№162).

Крім того, захищеним рейтингом скористалася Дарина Лопатецька, але поки вона третя в альтернативному списку. Хоча з огляду на, що хтось може знятися через травму в основі, або хтось зі списку кваліфікації може отримати вайлд-карт, велика ймовірність, що Лопатецька все ж виступить у кваліфікації.

А ось Дарина Снігур, яка зараз могла б грати в кваліфікації, на момент закриття рейтингу була занадто низько, тому в кваліфікацію вона не допущена. Лише після цього вона дійшла до фіналу турніру в Дубаї, завдяки чому піднялася майже на 80 місць в рейтингу.

Кваліфікація Australian Open відбудеться з 12 по 18 січня.

Раніше, Снігур програла фінал турніру у Дубаї.

Нагадаємо, Костюк і Калініна заявилися на турнір у Канберрі.