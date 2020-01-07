Початок Australian Open можуть перенести

У Мельбурні погіршилась якість повітря

Організатори Australian Open можуть перенести початок турніру через забруднення повітря, яке викликане масштабними лісовими пожежами.

Про це повідомляє bbc.com.

Згідно з даними місцевих служб, коефіцієнт якості повітря в місті в понеділок досяг показника 213 (цифри вище 200 мають значення "дуже нездоровий"). Вже 14 січня в Мельбурні стартує відбірковий етап Відкритого чемпіонату Австралії, в основній сітці матчі розпочнуться 20 січня.

"Прогноз для нас зараз хороший. Чи не очікується ніяких затримок, ми вже ввели додаткові заходи, щоб бути впевненими, що Australian Open пройде за розкладом. Як і завжди, здоров'я і безпеку наших гравців, як і співробітників, і уболівальників, є для нас пріоритетом", - розповів директор австралійського турніру Крейг Тайлі.

Під час турніру будуть працювати метеорологічні служби, які будуть оцінювати ігрові умови, в тому числі і якість повітря.

Раніше повідомлялося, що три українки зіграють у кваліфікації Australian Open.

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