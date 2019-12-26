Дар'я Лопатецька побореться за вихід в основну сітку турніру

Українська тенісистка Дар'я Лопатецька стала учасницею кваліфікаційних змагань Відкритого чемпіонату Австралії.

Про це повідомляє btu.org.ua.

16-річна українка увійшла до числа учасниць відбору з альтернативного списку після того, як організатори турніру виключили із заявки трьох володарок wild card, які виступлять в основній сітці.

Кваліфікація Australian Open відбудеться з 12 по 18 січня.

Нагадаємо, три українки зіграють у кваліфікації Australian Open.

Раніше, Снігур програла фінал турніру у Дубаї.