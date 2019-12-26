 Лопатецька здобула право грати у кваліфікації Australian Open | Теніс | Champion.com.ua
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Лопатецька здобула право грати у кваліфікації Australian Open

Сьогодні 13:45 327 0
Дар'я Лопатецька побореться за вихід в основну сітку турніру
Лопатецька здобула право грати у кваліфікації Australian Open
#Лопатецька, #Australian Open

Джерело - btu.org.ua.

Українська тенісистка Дар'я Лопатецька стала учасницею кваліфікаційних змагань Відкритого чемпіонату Австралії.

Про це повідомляє btu.org.ua.

16-річна українка увійшла до числа учасниць відбору з альтернативного списку після того, як організатори турніру виключили із заявки трьох володарок wild card, які виступлять в основній сітці.

Кваліфікація Australian Open відбудеться з 12 по 18 січня.

Нагадаємо, три українки зіграють у кваліфікації Australian Open.

Раніше, Снігур програла фінал турніру у Дубаї.

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