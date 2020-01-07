Світоліна хоче виступити на Олімпіаді

Еліна Світоліна прокоментувала можливість виступу на Олімпійських іграх

Перша ракетка України Еліна Світоліна планує виступити на Кубку Федерації та на Олімпіаді.

Про це розповіла сама тенісистка.

"Я говорила з капітаном збірної, говорила, що хочу грати, тому, подивимося, як складеться, мені ще потрібно залагодити до кінця деякі моменти. Так що, я хочу грати за країну, мені завжди подобається грати за збірну. Сподіваюся, що все складеться добре і у мене буде шанс виступити в Кубку Федерації і на Олімпіаді.

Але це довгий рік, тому важко сказати, чим ти будеш займатися через кілька тижнів, як будеш себе почувати, тим більше що до Кубка Федерації ще кілька місяців, тому, подивимося", - розповіла Світоліна.

Раніше, федерація тенісу України назвала умови допуску Світоліної на Олімпіаду.

Нагадаємо, Коллінс знищила Світоліну на турнірі в Брісбені.