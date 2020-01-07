Ястремській потрібно думати про ТОП-10 - журналіст

Українська тенісистка Даяна Ястремська психологічно не готова до боротьби за статус першої ракетки світу.

Про це розповів головний редактор Сhampion.com.ua Андрій Твердохліб у Facebook.

"З подивом доводилося читати про статус 1 ракетки світу вже у 2020 році. У першу чергу, такий оптимізм був викликаний початком співпраці з найкращим жіночим тренером Сашою Бажином. Але...

1. Бажин - не чарівник

2. Головна проблема, на мою думку, Даяни в голові (психологія), а на це потрібен час, можливо, багато часу

3. Теніс Ястремської - мегаагресивний і гостроатакувальний (дуже подобається уболівальникам), поки що лише заважає Даяні, якоюсь мірою, вона є заручником свого стилю...

Тому вважаю, що у цьому сезоні потрібно думати про ТОП-10 і водночас підтягувати свої ігрові огріхи та психологію. Щоб за 1-2 роки увірватися в еліту повністю готовою, як психологічно, так і технічно, а головне стабільною - не лише протягом сезону, а й протягом одного конкретного матчу", - відзначив Твердохліб.