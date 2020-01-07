Ястремська поступилася Бертенс на турнірі в Австралії

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Даяна Ястремська (22) на турнірі в австралійському Брісбені поступилася Кікі Бертенс (9) із Нідерландів.
Матч тривав 1 годину та 55 хвилин. Ястремська 1 раз подала на виліт, допустила 6 подвійних помилок та використала 4 із 10 брейк-пойнтів.
Brisbane International - Premier
Брісбен, Австралія
Призовий фонд $ 1,500,000
1/16 фіналу, 07 січня
Даяна Ястремська - Кікі Бертенс 4:6, 6:1, 3:6
Раніше, Козлова програла американці на турнірі у Новій Зеландії.
Також, Коллінс знищила Світоліну на турнірі в Брісбені.