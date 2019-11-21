Ястремська буде працювати під керівництвом колишнього тренера Осаки

Баїн стане новим тренером українки

Друга ракетка України Даяна Ястремська анонсувала початок роботи з відомим німецьким тренером Сашею Баїном.

Про це спортсменка заявила у Facebook.

"Я дуже рада поділитися з вами новиною про те, що в сезон 2020 я входжу з новим тренером Сашею Баїном! Мені дуже-дуже приємно, і я дуже рада, що ми починаємо нашу співпрацю, це буде дуже цікава і вражаюча робота. Я впевнена, що він допоможе мені домогтися виконання моїх амбіцій. Дуже чекаю початку нашої передсезонної підготовки, і впевнена, що у нас все вийде", - написала Ястремська.

Відзначимо, що Саша Баїн - колишній тренер Наомі Осаки і спаринг-партнер Серени Вільямс.

У нинішньому сезоні, який для Даяни вже закінчився, українку більшу частину часу тренував француз Олів'є Женом, з яким Ястремська в 2019 році виграла два турніри категорії WTA International.

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