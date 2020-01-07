Джерело - Чемпіон.
Український тенісист Олександр Долгополов відновив тренування після операції на нозі.
Про це розповів сам тенісист в Instagram.
"Ну що, почнемо заново. Всіх зі святами", - розповів Долгополов.
Востаннє Долгополов виходив на корт на турнірах ще у травні 2018 року, коли програв Новаку Джоковичу в Римі, після чого не міг виступати через травми. У липні цього року він переніс уже другу операцію на кисті, а у вересні повернувся до тренувань.
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Back to work! First hit Ну что,начнём заново😄 Всех с праздниками #thedog
Раніше, Долгополов знявся з Australian Open.
Нагадаємо, Долгополова підозрюють в участі у договірних матчах.