Долгополов відновився після операції на нозі

Джерело - Чемпіон.

Український тенісист Олександр Долгополов відновив тренування після операції на нозі.

Про це розповів сам тенісист в Instagram.

"Ну що, почнемо заново. Всіх зі святами", - розповів Долгополов.

Востаннє Долгополов виходив на корт на турнірах ще у травні 2018 року, коли програв Новаку Джоковичу в Римі, після чого не міг виступати через травми. У липні цього року він переніс уже другу операцію на кисті, а у вересні повернувся до тренувань.

Раніше, Долгополов знявся з Australian Open.

Нагадаємо, Долгополова підозрюють в участі у договірних матчах.