Долгополова підозрюють в участі у договірних матчах

Українця підозрюють в участі у злочинній схемі

У ході розслідування договірних матчів виявлено, що у злочинну схему залучені 135 гравців, серед яких є український тенісист Олександр Долгополов.

Про це повідомляє Die Welt.

Відносно Долгополова у 2017 році вже проводилося розслідування: перед матчем з Тьаго Монтейро на турнірі в інстон-Сейлемі коефіцієнт на перемогу українця став різко зростати.

Троїцькі теж викликав підозри, коли програв зустріч, в якій вів 6:1, 5:1, 40:15 на подачі.

Раніше стало відомо, що гравець топ-30 замішаний в скандалі з договірними матчами і вірменською мафією.

У 2017 році (коли відносно Долгополова проводилося розслідування) найкращим показником Олександра стало 36-е місце в рейтингу, тобто в топ-30 він не входив.

Свій останній матч Долгополов зіграв у травні 2018 року, а перед цим у нього була перерва в кілька місяців, коли він намагався залікувати травму без операції.

Раніше, Снігур програла фінал турніру у Дубаї.

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