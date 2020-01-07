 Бондаренко пробилась у чвертьфінал турніру у Китаї | Теніс | Champion.com.ua
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Бондаренко пробилась у чвертьфінал турніру у Китаї

Сьогодні 08:45 162 0
Катерина Бондаренко продовжує боротися на турнірі у Китаї
Бондаренко пробилась у чвертьфінал турніру у Китаї
#Бондаренко, #теніс

Джерело - Чемпіон.

У другому колі турніру серії WTA International в китайському Шеньчжені українка Катерина Бондаренко перемогла Чжан Шуай (38) із Китаю.

Матч тривав 1 голину та 34 хвилини. Бондаренко 1 раз подала на виліт, допустила 6 подвійних помилок та використала свій єдиний шанс на брейк.

В 1/4 фіналу українка зіграє з переможницею зустрічі Крістіна Плішкова (66) - Аріна Соболенко (11).

Shenzhen Open - International
Шеньчжень, Китай
хард
Призовий фонд $ 775,000
Друге коло, 07 січня

Катерина Бондаренко - Чжан Шуай 7:6 (8), 6:3

Раніше, Козлова програла американці на турнірі у Новій Зеландії.

Також, Коллінс знищила Світоліну на турнірі в Брісбені.

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