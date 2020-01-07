Бондаренко пробилась у чвертьфінал турніру у Китаї

Джерело - Чемпіон.
У другому колі турніру серії WTA International в китайському Шеньчжені українка Катерина Бондаренко перемогла Чжан Шуай (38) із Китаю.
Матч тривав 1 голину та 34 хвилини. Бондаренко 1 раз подала на виліт, допустила 6 подвійних помилок та використала свій єдиний шанс на брейк.
В 1/4 фіналу українка зіграє з переможницею зустрічі Крістіна Плішкова (66) - Аріна Соболенко (11).
Shenzhen Open - International
Шеньчжень, Китай
хард
Призовий фонд $ 775,000
Друге коло, 07 січня
Катерина Бондаренко - Чжан Шуай 7:6 (8), 6:3
Раніше, Козлова програла американці на турнірі у Новій Зеландії.
Також, Коллінс знищила Світоліну на турнірі в Брісбені.