Бондаренко пробилась у чвертьфінал турніру у Китаї

Катерина Бондаренко продовжує боротися на турнірі у Китаї

Джерело - Чемпіон.

У другому колі турніру серії WTA International в китайському Шеньчжені українка Катерина Бондаренко перемогла Чжан Шуай (38) із Китаю.

Матч тривав 1 голину та 34 хвилини. Бондаренко 1 раз подала на виліт, допустила 6 подвійних помилок та використала свій єдиний шанс на брейк.

В 1/4 фіналу українка зіграє з переможницею зустрічі Крістіна Плішкова (66) - Аріна Соболенко (11).

Shenzhen Open - International

Шеньчжень, Китай

хард

Призовий фонд $ 775,000

Друге коло, 07 січня

Катерина Бондаренко - Чжан Шуай 7:6 (8), 6:3

Раніше, Козлова програла американці на турнірі у Новій Зеландії.

Також, Коллінс знищила Світоліну на турнірі в Брісбені.