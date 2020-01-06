Джерело - Чемпіон.
Українка Марта Костюк (153) поступилася у фіналі кваліфікації Brisbane International росіянці Людмилі Самсоновій (159).
Важливо: Цуренко поступилася Мертенс на турнірі в Шеньчжені
Матч тривав 1 годину і 46 хвилин. На рахунку Костюк 6 подач на виліт при 3 подвійних помилки та 2 реалізованих брейкпоінта з 5.
Brisbane International - Premier
Брісбен, Австралія
Призовий фонд $ 1,500,000
Кваліфікація. Фінал
Марта Костюк – Людмила Самсонова 6:7(4), 4:6
Нагадаємо, Цуренко вперше за 8 років вилетить із ТОП-100 рейтингу WTA.