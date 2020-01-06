Марта Костюк покинула турнір в Австралії

Джерело - Чемпіон.

Українка Марта Костюк (153) поступилася у фіналі кваліфікації Brisbane International росіянці Людмилі Самсоновій (159).

Важливо: Цуренко поступилася Мертенс на турнірі в Шеньчжені

Матч тривав 1 годину і 46 хвилин. На рахунку Костюк 6 подач на виліт при 3 подвійних помилки та 2 реалізованих брейкпоінта з 5.

Brisbane International - Premier

Брісбен, Австралія

Призовий фонд $ 1,500,000

Кваліфікація. Фінал

Марта Костюк – Людмила Самсонова 6:7(4), 4:6

Нагадаємо, Цуренко вперше за 8 років вилетить із ТОП-100 рейтингу WTA.