Марта Костюк проти росіянки Самсонової у фіналі кваліфікації Брісбена: онлайн-трансляція. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Киянка Марта Костюк (153) зіграє проти росіянки Людміли Сомсоновой (159) у фіналі кваліфікації Brisbane International.

Матч відбудеться у ніч з 5 на 6 січня.

Орієнтовний початок - 3:30 за київським часом.

Дивіться пряму трансляцію матчу Костюк - Самсонова онлайн на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією з'явиться ближче до початку гри.

У 1 колі кваліфікації українка впевнено перемогла 66 ракетку світу американку Перу (7:6 (6), 6:4), а в 2-му в 3-х сетах виграла в словачки Шмідлової (5:7, 6:4, 6:3).

Нагадаємо, перша ракетка України Еліна Світоліна розпочне свої виступи у Брісбені з основної сітки. Суперницею Еліни стане 29 ракетка світу американка Коллінс.

Раніше повідомлялося, що з наступного тижня Світоліна покращить свої позиції в рейтингу WTA.