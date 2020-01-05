Костюк пробилася у фінал кваліфікації в Брісбені

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Марта Костюк (153) вийшла до фіналу кваліфікації на хардовому Прем'єрі в Брісбені. У півфіналі відбору 17-річна українка переграла Анну Кароліну Шмідлову зі Словаччини (134).

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Суперниці провели на корті більш як 2 години. За гру Костюк вдалося зробити 7 брейків (всього було 18 брейкпойнтів), а Анна Кароліна Шмідлова реалізувала 5 з 7 своїх шансів на брейк. У сезонах 2017 і 2018 українка вже перемагала представницю Словаччини на турнірах ITF.

У фіналі відбіркового етапу Марта Костюк зіграє проти росіянки Людмили Самсонової (129), яка раніше обіграла Крістіну Младенович.

Brisbane International - Premier

Брісбен, Австралія

Призовий фонд $ 1,500,000

Кваліфікація. Друге коло

Марта Костюк - Анна Кароліна Шмідлова 5:7, 6:4, 6:3