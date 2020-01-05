Світоліна підніметься на одну сходинку в рейтингу WTA

Найкраща українська тенісистка Еліна Світоліна (6) трохи поліпшить свою позицію в світовому рейтингу перед початком сезону.

Важливо: Світоліна потрапила у ТОП-10 найтитулованіших тенісисток десятиріччя

З наступного тижня Еліна підніметься на одну сходинку, випередивши Б’янку Андреєску.

Відзначимо, що обидві тенісистки під час першого тижня січня не беруть участі в турнірах, але представниця Канади втратить 198 очок за торішній фінал в Окленді. Світоліна очок не втрачає, оскільки свій перший матч 2019 року програла.

Додамо, що цього року основний сезон стартує на тиждень пізніше.