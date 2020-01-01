Лопатецька програла на старті турніру у Гонконгу

Джерело - Чемпіон.
16-річна українська тенісистка Дар'я Лопатецька провела перший поєдинок з травня 2019 року, коли спортсменка перенесла важку операцію на коліні.
Лопатецька програла другій ракетці турніру Заріні Діяс з Казахстану.
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Далі на тенісистку чекає кваліфікація Australian Open.
Турнір ITF W25
Гонконг, Призовий фонд $25,000
Перше коло, 1 січня
Заріна Діяс (Казахстан) - Дар'я Лопатецька (Україна) 6:1, 6:2
Раніше, три українки заявилися на турнір WTA у Хуахіні.