 Лопатецька програла на старті турніру у Гонконгу | Теніс | Champion.com.ua
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Лопатецька програла на старті турніру у Гонконгу

Сьогодні 22:35 108 0
Гра тривала 1 годину і 7 хвилин
Лопатецька програла на старті турніру у Гонконгу
#Лопатецька, #Гонконг

Джерело - Чемпіон.

16-річна українська тенісистка Дар'я Лопатецька провела перший поєдинок з травня 2019 року, коли спортсменка перенесла важку операцію на коліні.

Лопатецька програла другій ракетці турніру Заріні Діяс з Казахстану.

АктуальноСвітоліна і Монфіс прибули до Австралії на турнір в Брісбені 

Далі на тенісистку чекає кваліфікація Australian Open.

Турнір ITF W25
Гонконг, Призовий фонд $25,000
Перше коло, 1 січня

Заріна Діяс (Казахстан) - Дар'я Лопатецька (Україна) 6:1, 6:2

Раніше, три українки заявилися на турнір WTA у Хуахіні.

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