Лопатецька програла на старті турніру у Гонконгу

Гра тривала 1 годину і 7 хвилин

Джерело - Чемпіон.

16-річна українська тенісистка Дар'я Лопатецька провела перший поєдинок з травня 2019 року, коли спортсменка перенесла важку операцію на коліні.

Лопатецька програла другій ракетці турніру Заріні Діяс з Казахстану.

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Далі на тенісистку чекає кваліфікація Australian Open.

Турнір ITF W25

Гонконг, Призовий фонд $25,000

Перше коло, 1 січня

Заріна Діяс (Казахстан) - Дар'я Лопатецька (Україна) 6:1, 6:2

Раніше, три українки заявилися на турнір WTA у Хуахіні.