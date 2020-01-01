Три українки заявилися на турнір WTA у Хуахіні

Ястремська є діючою переможницею турніру

Джерело - Sport Arena.

Українські тенісистки Еліна Світоліна, Даяна Ястремська та Катерина Бондаренко потрапили в заявку на турнір WTA International в Хуахіні (Таїланд).

Про це повідомляє Btu.org.ua.

Світоліна і Ястремська відкриють новий сезон на турнірі у Брісбені, який розпочнеться 6 січня. У кваліфікації турніру зіграє ще одна українка Катаріна Завацька.

Актуально: Світоліна і Монфіс прибули до Австралії на турнір в Брісбені

Нагадаємо, що Світоліна, Ястремська та ще три представниці України заявлені в основну сітку Відкритого чемпіонату Австралії. Australian Open-2020 пройде з 20 січня по 2 лютого.

Турнір у Хуахіні пройде з 10 по 16 лютого. Діюча переможниця змагань - Даяна Ястремська. У минулому році українка у фіналі обіграла Айлу Томлянович (6:2, 2:6, 7:6) з Австралії.