Три українки заявилися на турнір WTA у Хуахіні

Джерело - Sport Arena.
Українські тенісистки Еліна Світоліна, Даяна Ястремська та Катерина Бондаренко потрапили в заявку на турнір WTA International в Хуахіні (Таїланд).
Про це повідомляє Btu.org.ua.
Світоліна і Ястремська відкриють новий сезон на турнірі у Брісбені, який розпочнеться 6 січня. У кваліфікації турніру зіграє ще одна українка Катаріна Завацька.
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Нагадаємо, що Світоліна, Ястремська та ще три представниці України заявлені в основну сітку Відкритого чемпіонату Австралії. Australian Open-2020 пройде з 20 січня по 2 лютого.
Турнір у Хуахіні пройде з 10 по 16 лютого. Діюча переможниця змагань - Даяна Ястремська. У минулому році українка у фіналі обіграла Айлу Томлянович (6:2, 2:6, 7:6) з Австралії.