Світоліна вказала на головне завдання свого тренерського штабу

Перша ракетка України Еліна Світоліна хоче поліпшити середній рівень своєї гри.

Про це розповіла сама тенісистка.

"Думаю у нас будуть невеликі зміни в моїй грі. У мене є свій стиль гри, тому кардинальних змін не буде. В принципі мій стиль тенісу дуже різносторонній, з ким-то я можу грати більше в захисті, з кимось - більше в атаці. Те, що потрібно зробити - так це підняти свій середній рівень. Максимум 3-4 матчу можна відіграти на високому рівні, але в більшості своїй ти граєш саме на середньому рівні. Його якраз потрібно поліпшити і зробити більш стабільним. Це наше головне завдання", - розповіла Світоліна.