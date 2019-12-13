 Світоліна вказала на головне завдання свого тренерського штабу | Теніс | Champion.com.ua
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Світоліна вказала на головне завдання свого тренерського штабу

Сьогодні 20:17 217 0
Еліна Світоліна прокоментував очікування від своєї гри
Світоліна вказала на головне завдання свого тренерського штабу
#Світоліна, #теніс

Джерело - btu.org.ua.

Перша ракетка України Еліна Світоліна хоче поліпшити середній рівень своєї гри.

Про це розповіла сама тенісистка.

"Думаю у нас будуть невеликі зміни в моїй грі. У мене є свій стиль гри, тому кардинальних змін не буде. В принципі мій стиль тенісу дуже різносторонній, з ким-то я можу грати більше в захисті, з кимось - більше в атаці. Те, що потрібно зробити - так це підняти свій середній рівень. Максимум 3-4 матчу можна відіграти на високому рівні, але в більшості своїй ти граєш саме на середньому рівні. Його якраз потрібно поліпшити і зробити більш стабільним. Це наше головне завдання", - розповіла Світоліна.

Раніше, Світоліна назвала ім’я свого нового тренера.

Нагадаємо, п'ять українок потрапили до заявки основної сітки Australian Open.

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