Матч тривав 1 годину і 4 хвилини

Джерело - Чемпіон.

Дарина Снігур у першому колі хардового турніру ITF зустрічалася з Яніною Вікмайєр з Бельгії.

Українка здобула впевнену перемогу в двох сетах. Матч тривав 1 годину і 4 хвилини.

У другому колі Снігур зіграє з восьмою сіяної росіянкою Анастасією Потаповою, яка раніше обіграла Ангеліну Калініну.

Al Habtoor Tennis Challenge - ITF World Tennis Tour

Дубаї, ОАІ

Перше коло, 10 грудня

Дарина Снігур (Україна) - Яніна Вікмайєр (Бельгія) - 6:4, 6:1

Нагадаємо, Снігур обіграла Бондаренко у фіналі кваліфікації турніру у Дубаї.