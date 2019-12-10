Джерело - Чемпіон.
Дарина Снігур у першому колі хардового турніру ITF зустрічалася з Яніною Вікмайєр з Бельгії.
Українка здобула впевнену перемогу в двох сетах. Матч тривав 1 годину і 4 хвилини.
У другому колі Снігур зіграє з восьмою сіяної росіянкою Анастасією Потаповою, яка раніше обіграла Ангеліну Калініну.
Al Habtoor Tennis Challenge - ITF World Tennis Tour
Дубаї, ОАІ
Перше коло, 10 грудня
Дарина Снігур (Україна) - Яніна Вікмайєр (Бельгія) - 6:4, 6:1
Нагадаємо, Снігур обіграла Бондаренко у фіналі кваліфікації турніру у Дубаї.