Снігур обіграла Бондаренко у фіналі кваліфікації турніру у Дубаї

Дарина Снігур зіграє на турнірі у Дубаї

Джерело - Чемпіон.

Українська 17-річна тенісистка Дарина Снігур здобула перемогу над співвітчизницею Катериною Бондаренко у фіналі кваліфікації турніру ITF в Дубаї.

Матч тривав 59 хвилин. Снігур тричі подала навиліт, допустивши чотири подвійні помилки, реалізувала всі чотири брейк-пойнти і програла 5 геймів на власній подачі.

Al Habtoor Tennis Challenge - ITF World Tennis Tour

Дубаї, ОАІ

Фінал кваліфікації, 9 грудня

Дарина Снігур – Катерина Бондаренко 1:6, 6:3, 10:6

Раніше, Цуренко знялася з турніру у Дубаї.

Нагадаємо, Снігур програла у першому колі турніру у Китаї.