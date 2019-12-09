Снігур обіграла Бондаренко у фіналі кваліфікації турніру у Дубаї

Джерело - Чемпіон.
Українська 17-річна тенісистка Дарина Снігур здобула перемогу над співвітчизницею Катериною Бондаренко у фіналі кваліфікації турніру ITF в Дубаї.
Матч тривав 59 хвилин. Снігур тричі подала навиліт, допустивши чотири подвійні помилки, реалізувала всі чотири брейк-пойнти і програла 5 геймів на власній подачі.
Al Habtoor Tennis Challenge - ITF World Tennis Tour
Дубаї, ОАІ
Фінал кваліфікації, 9 грудня
Дарина Снігур – Катерина Бондаренко 1:6, 6:3, 10:6
Раніше, Цуренко знялася з турніру у Дубаї.
Нагадаємо, Снігур програла у першому колі турніру у Китаї.