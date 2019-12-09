Відомі суперниці українок в основній сітці турніру у Дубаї

Калініна зустрінеться з росіянкою

Стали відомі суперниці українок в першому раунді основної сітки престижного турніру ITF з призовим фондом 100 000$+H Al Habtoor Tennis Challenge в Дубаї.

Україну представлять Ангеліна Калініна, Дар'я Снігур та Анастасія Шошина. Останні дві подолали сито кваліфікації.

Калініна в першому колі зустрінеться з росіянкою Анастасією Потаповою, Снігур зіграє проти колишньої 12-ї ракетки світу Яніни Вікмайер з Бельгії. Шошина поміряється силами з австрійкою Барбарою Хаас.

Калініна вступить в боротьбу вже у вівторок, 10 грудня.

Раніше, Снігур обіграла Бондаренко у фіналі кваліфікації турніру у Дубаї.

Нагадаємо, Цуренко знялася з турніру у Дубаї.