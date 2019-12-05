Цуренко знялася з турніру у Дубаї

Джерело - Sport Arena.
Леся Цуренко не прийме участь в турнірі ITF в Дубаї, який мав відбутися 9-15 грудня.
Про це повідомляє sportarena.
Місце третьої ракетки України в основній сітці турніру займе співвітчизниця Ангеліна Калініна, а в кваліфікації стартує переможниця юніорського Вімблдону Дарина Снігур.
Турнір в Дубаї повинен був стати для Цуренко першим із серпня. Довгий час Леся не виступала через травму ліктя.
У листопаді стало відомо, що Леся почне новий сезон з турніру в китайському Шеньчжені в січні наступного року.
На сьогоднішній день Цуренко займає 72-е місце в світовому рейтингу Жіночої тенісної асоціації. Нинішній рік вона починала на 24-й позиції.
Раніше, Цуренко знялася з турніру в Лінці і завершила сезон.