Цуренко знялася з турніру у Дубаї

Цуренко замінить інша українка Калініна

Джерело - Sport Arena.

Леся Цуренко не прийме участь в турнірі ITF в Дубаї, який мав відбутися 9-15 грудня.

Про це повідомляє sportarena.

Місце третьої ракетки України в основній сітці турніру займе співвітчизниця Ангеліна Калініна, а в кваліфікації стартує переможниця юніорського Вімблдону Дарина Снігур.

Турнір в Дубаї повинен був стати для Цуренко першим із серпня. Довгий час Леся не виступала через травму ліктя.

У листопаді стало відомо, що Леся почне новий сезон з турніру в китайському Шеньчжені в січні наступного року.

На сьогоднішній день Цуренко займає 72-е місце в світовому рейтингу Жіночої тенісної асоціації. Нинішній рік вона починала на 24-й позиції.

Раніше, Цуренко знялася з турніру в Лінці і завершила сезон.