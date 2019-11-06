Снігур програла у першому колі турніру у Китаї

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Дарина Снігур у першому колі на турнірі ITF у Китаї програла лідеру посіву 33-річній китаянці Пен Шуай.
Матч тривав 65 хвилин. Українка здійснила 3 брейки, віддавши 6 подач суперниці.
Для 17-річної киянки це був найбільший турнір за час виступів на професійному рівні.
ITF World Tennis Tour
Призовий фонд $ 100,000
Перше коло, 6 листопада
Пен Шуай (Китай) - Дарина Снігур (Україна) 6:4, 6:2
Раніше, Стаховський успішно стартував на турнірі у Братиславі.
Нагадаємо, Марченко програв у чвертьфіналі турніру у Німеччині.