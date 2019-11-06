Снігур програла у першому колі турніру у Китаї

Матч тривав 65 хвилин

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Дарина Снігур у першому колі на турнірі ITF у Китаї програла лідеру посіву 33-річній китаянці Пен Шуай.

Матч тривав 65 хвилин. Українка здійснила 3 ​​брейки, віддавши 6 подач суперниці.

Для 17-річної киянки це був найбільший турнір за час виступів на професійному рівні.

ITF World Tennis Tour

Призовий фонд $ 100,000

Перше коло, 6 листопада

Пен Шуай (Китай) - Дарина Снігур (Україна) 6:4, 6:2

Раніше, Стаховський успішно стартував на турнірі у Братиславі.

Нагадаємо, Марченко програв у чвертьфіналі турніру у Німеччині.