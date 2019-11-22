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Світоліна анонсувала зміни у своїй команді

Вчора 23:00 350 0
Еліна Світоліна прокоментувала зміни у своїй команді
Світоліна анонсувала зміни у своїй команді
#Світоліна, #теніс

Джерело - btu.org.ua.

У наступному сезоні в команді першої ракетки України Еліни Світоліної будуть зміни.

Про це розповіла сама тенісистка.

"У моїй команді будуть зміни, будуть ще додаватися люди. Через деякий час ми зробимо анонс. Ендрю Беттлс залишається.

На наступний сезон у мене завжди стоять завдання - перемоги на Великому шоломі і перша ракетка в рейтингу. Але як показав цей сезон, найголовніше - це здоров'я. Для мене це буде в пріоритеті. Коли я здорова, то показую хороші результати", - розповіла Світоліна.

Нагадаємо, Світоліна організує благодійний вечір в Україні.

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