Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Еліна Світоліна знялася для модного глянцевого журналу Elle.
Про це повідомила перша ракетка України у своєму Instagram.
Важливо: Світоліна заробила рекордні призові за сезон
Тенісистка виклала один зі знімків, які увійшли у фотосесію популярного журналу.
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