Тенісистка виклала один зі знімків

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Еліна Світоліна знялася для модного глянцевого журналу Elle.

Про це повідомила перша ракетка України у своєму Instagram.

Важливо: Світоліна заробила рекордні призові за сезон

Тенісистка виклала один зі знімків, які увійшли у фотосесію популярного журналу.

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