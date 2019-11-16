Світоліна організує благодійний вечір в Україні

Джерело - Чемпіон.
Перша ракетка України Еліна Світоліна влаштує благодійну гала-вечерю заради підтримки юних талантів.
Про це розповіла сама спортсменка у Facebook.
"Щиро вірю, що разом ми зможемо розкрити не один тенісний талант!
Майбутні результати і тріумф України на міжнародній спортивній арені визначаються вже зараз і залежать від підтримки дитячого та юнацького спорту. Я докладу усіх зусиль, щоб передати свій досвід майбутньому поколінню", - розповіла Світоліна.
Захід відбудеться 23 листопада у Києві в Equides club.
Раніше, Світоліна показала пікантне фото з фотосесії для Elle.
Нагадаємо, Завацька поступилася у чвертьфіналі турніру у США.