Світоліна організує благодійний вечір в Україні

Еліна Світоліна хоче підтримати юних спортсменів-тенісистів

Джерело - Чемпіон.

Перша ракетка України Еліна Світоліна влаштує благодійну гала-вечерю заради підтримки юних талантів.

Про це розповіла сама спортсменка у Facebook.

"Щиро вірю, що разом ми зможемо розкрити не один тенісний талант! Майбутні результати і тріумф України на міжнародній спортивній арені визначаються вже зараз і залежать від підтримки дитячого та юнацького спорту. Я докладу усіх зусиль, щоб передати свій досвід майбутньому поколінню", - розповіла Світоліна.

Захід відбудеться 23 листопада у Києві в Equides club.

Раніше, Світоліна показала пікантне фото з фотосесії для Elle.

Нагадаємо, Завацька поступилася у чвертьфіналі турніру у США.