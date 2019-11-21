 Світоліна претендує на звання найкращої тенісистки жовтня по версії WTA | Теніс | Champion.com.ua
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Світоліна претендує на звання найкращої тенісистки жовтня по версії WTA

Сьогодні 08:24 513 0
Конкуренцію складуть Соболенко і Барті
Світоліна претендує на звання найкращої тенісистки жовтня по версії WTA
#Світоліна, #WTA

Джерело - Sport Arena.

Еліна Світоліна претендує на звання найкращої тенісистки жовтня по версії Жіночої тенісної асоціації.

Про це повідомляє WTA

Конкуренцію першій ракетці України складуть суперниця Світоліной по фіналу Підсумкового турніру Ешлі Барті і представниця Білорусі Аріна Соболенко.

Нагадаємо, протягом жовтня Еліна дійшла до чвертьфіналу турніру в Пекіні, де поступилася Кікі Бертенс, вилетіла в першому колі московського Кубка Кремля і здобула дві стартові перемоги на Підсумковому турнірі.

Нагадаємо, Світоліна організує благодійний вечір в Україні.

Раніше, Світоліна показала пікантне фото з фотосесії для Elle.

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