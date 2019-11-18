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Світоліна назвала амбітну ціль на наступний сезон

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Еліна Світоліна прокоментувала цілі на наступний сезон
Світоліна назвала амбітну ціль на наступний сезон
#Світоліна, #теніс

Джерело - tochka.net.

Перша ракетка України Еліна Світоліна у наступному сезоні хоче очолити рейтинг WTA.

Про це розповіла сама тенісистка.

"Чи готова стати першою ракеткою світу? У наступному сезоні у мене є всі можливості для досягнення цієї мети. Я вже досить багато часу провела в турі і набралася досвіду. Тепер все залежить від виконання завдань, плану гри на кожен матч і моєї готовності. Для мене ще дуже важливо завжди бути психологічно у формі: бути готовою боротися за кожен матч зі свіжими силами. Так як в тенісі ігровий сезон є одним з найдовших в спорті, досить-таки важко цього досягти. Але я вважаю, що це приходить із досвідом", - розповіла Світоліна.

Нагадаємо, Світоліна організує благодійний вечір в Україні.

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