Стаховський програв у чвертьфіналі турніру у Фінляндії

Джерело - Чемпіон.
Український тенісист Сергій Стаховський у чвертьфіналі челленджеру у Фінляндії в двох сетах поступився Карлосу Табернеру з Іспанії.
Матчі тривав одну годину 27 хвилин.
У півфіналі турніру Табернер зіграє з єгиптянином Мохамедом Сафватом.
Tali Open - ATP Challenger Tour
Гельсінкі (Фінляндія), хард
Призовий фонд € 46,600
1/4 фіналу, 15 листопада
Сергій Стаховський (Україна) - Карлос Табернер (Іспанія) 6:7(5), 3:6
Раніше, Калініна пробилася у друге коло турніру в Х'юстоні.
Нагадаємо, збірна України вибула з ТОП-20 рейтингу Кубка Федерації.