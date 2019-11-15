Стаховський програв у чвертьфіналі турніру у Фінляндії

Українець програв у двох сетах

Джерело - Чемпіон.

Український тенісист Сергій Стаховський у чвертьфіналі челленджеру у Фінляндії в двох сетах поступився Карлосу Табернеру з Іспанії.

Матчі тривав одну годину 27 хвилин.

У півфіналі турніру Табернер зіграє з єгиптянином Мохамедом Сафватом.

Tali Open - ATP Challenger Tour

Гельсінкі (Фінляндія), хард

Призовий фонд € 46,600

1/4 фіналу, 15 листопада

Сергій Стаховський (Україна) - Карлос Табернер (Іспанія) 6:7(5), 3:6

Раніше, Калініна пробилася у друге коло турніру в Х'юстоні.

Нагадаємо, збірна України вибула з ТОП-20 рейтингу Кубка Федерації.