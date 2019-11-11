Калініна програла у фіналі на турнірі в Лас-Вегасі

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Ангеліна Калініна програла фінальний матч 60-тисячника ITF в Лас-Вегасі.
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У фіналі українка в трьох сетах поступилася представниці Японії Майо Хібі.
Участь у фіналі турніру в Лас-Вегасі дозволило Калініної піднятися в рейтингу WTA на 161-е місце (+20).
Henderson Tennis Open - ITF World Tennis Tour
Лас-Вегас, США хард
Призовий фонд $ 60,000
одиночний розряд, хард
фінал
Майо Хібі (Японія) - Ангеліна Калініна (Україна) 2:6, 7:5, 2:6