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Збірна Франції стала переможцем Кубка Федерації

Сьогодні 13:17 141 0
Збірна Франції стала переможцем Кубка Федерації
#Франція, #Австралія

Джерело - Чемпіон.

Збірна Франції стала володарем Кубка Федерації, фінал якого зіграний в австралійському місті Перт.

Француженки здобули перемогу над Австралією на чолі з першою ракеткою світу Ешлі Барті в п'яти матчах - 3:2. Переможець повинен був визначитися в парному матчі, в якому Каролін Гарсія і Христина Младенович обіграли господарок корту Ешлі Барті і Саманту Стосур з рахунком 6:4, 6:3.

Це був шостий фінал для Франції в командному турнірі (перший з 2016 року), в якому збірна виграла третій титул. У 1997 році француженки вперше стали чемпіонками змагань, обігравши в фіналі Нідерланди 4-1, а в 2003 році вони перемогли представниць США з аналогічним рахунком.

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