Снігур вийшла до основної сітки турніру у Китаї

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Дарина Снігур подолала кваліфікаційний бар'єр на турнірі ITF у Китаї.
У фінальному раунді кваліфікації турніру українка перемогла представницю Китаю Юань Юе.
Для 17-річної киянки це найбільший турнір за час виступів на професійному рівні.
ITF World Tennis Tour
Призовий фонд $ 100,000
Кваліфікація. Фінал
5 листопада
Дарина Снігур - Юань Юе 6:3, 6:1
Раніше, Стаховський успішно стартував на турнірі у Братиславі.
Нагадаємо, Марченко програв у чвертьфіналі турніру у Німеччині.