Снігур вийшла до основної сітки турніру у Китаї

Снігур впевнено перемогла китаянку

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Дарина Снігур подолала кваліфікаційний бар'єр на турнірі ITF у Китаї.

У фінальному раунді кваліфікації турніру українка перемогла представницю Китаю Юань Юе.

Для 17-річної киянки це найбільший турнір за час виступів на професійному рівні.

ITF World Tennis Tour

Призовий фонд $ 100,000

Кваліфікація. Фінал

5 листопада

Дарина Снігур - Юань Юе 6:3, 6:1

Раніше, Стаховський успішно стартував на турнірі у Братиславі.

Нагадаємо, Марченко програв у чвертьфіналі турніру у Німеччині.