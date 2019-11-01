Марченко програв у чвертьфіналі турніру у Німеччині

Матч тривав дві з половиною годин

Джерело - Чемпіон.

У чвертьфіналі хардового челленджера у німецькому Еккенталі Ілля Марченко програв бельгійцю Стіву Дарсісу.

Перші два сети завершувалися на тайбрейках. Матч тривав 2 години і 32 хвилини.

Challenger Eckental - ATP Challenger Tour

Еккенталь (Німеччина)

Призовий фонд € 46,600

Четверте коло, 31 жовтня

Стів Дарсіс (Бельгія) - Ілля Марченко (Україна) 6:7 (4), 7:6 (3), 6:3

Раніше, у другому колі турніру Марченко переміг Стаховського.

Нагадаємо, Марченко у першому колі переміг австрійця Лукаса Мідлера.