Марченко програв у чвертьфіналі турніру у Німеччині

Джерело - Чемпіон.
У чвертьфіналі хардового челленджера у німецькому Еккенталі Ілля Марченко програв бельгійцю Стіву Дарсісу.
Перші два сети завершувалися на тайбрейках. Матч тривав 2 години і 32 хвилини.
Challenger Eckental - ATP Challenger Tour
Еккенталь (Німеччина)
Призовий фонд € 46,600
Четверте коло, 31 жовтня
Стів Дарсіс (Бельгія) - Ілля Марченко (Україна) 6:7 (4), 7:6 (3), 6:3
Раніше, у другому колі турніру Марченко переміг Стаховського.
Нагадаємо, Марченко у першому колі переміг австрійця Лукаса Мідлера.