Світоліна заробила рекордні призові за сезон

Вдалий сезон для української тенісистки

Українська тенісистка Еліна Світоліна заробила за 2019 рік рекордні 6,1 млн доларів призових.

Про це повідомляє tennisua.org.

Світоліна у 201 році увійшла до топ-5 тенісисток за призовими. Українка за сезон отримала рекордні для себе 6,1 млн доларів. Це суттєво більше, ніж за 2018 рік, за який перша ракетка України мала 4 млн доларів. Загалом за кар’єру Світоліна вже заробила 19,2 млн доларів.

Більше українки у нинішньому сезоні отримали лише переможниці турнірів Grand Slam.

Топ-5 тенісисток за призовими у 2019 році:

1. Ешлі Барті (Австралія) - 11,3 млн доларів

2. Сімона Халеп (Румунія) - 6,9 млн доларів

3. Наомі Осака (Японія) - 6,8 млн доларів

4. Бьянка Андреєску (Канада) - 6,5 млн доларів

5. Еліна Світоліна (Україна) - 6,1 млн доларів

Нагадаємо, Світоліна отримала рекордні призові у кар’єрі.

Також, Світоліна завершить сезон на шостій сходинці рейтингу WTA.