Джерело - espreso.tv.
Іспанський тенісист Рафаель Надаль може знятись з Підсумкового турніру-2019 через проблеми зі здоров'ям.
Нещодавно тенісист отримав травму м'язів живота. Надаль має пройти МРТ і проконсультується з лікарем, від результатів цієї зустрічі залежить участь зіркового тенісиста на Підсумковому турнірі в Лондоні.
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Якщо 33-річний Рафаель Надаль не зможе зіграти в Лондоні, то його замінить Роберто Баутіста-Агутв, який в Чемпіонській гонці АТР посів дев'яте місце.
Нагадаємо, Світоліна поступилася в фіналі Підсумкового турніру.