Рафаель Надаль може пропустити Підсумковий турнір року

Іспанський тенісист Рафаель Надаль може знятись з Підсумкового турніру-2019 через проблеми зі здоров'ям.

Нещодавно тенісист отримав травму м'язів живота. Надаль має пройти МРТ і проконсультується з лікарем, від результатів цієї зустрічі залежить участь зіркового тенісиста на Підсумковому турнірі в Лондоні.

Актуально: Рейтинг ATP: Надаль повернувся на вершину

Якщо 33-річний Рафаель Надаль не зможе зіграти в Лондоні, то його замінить Роберто Баутіста-Агутв, який в Чемпіонській гонці АТР посів дев'яте місце.

Нагадаємо, Світоліна поступилася в фіналі Підсумкового турніру.