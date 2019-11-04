Рейтинг ATP: Надаль повернувся на вершину

Джерело - Чемпіон.
Іспанський тенісист Рафаель Надаль знову очолив світовий рейтинг. Це сталося завдяки тому, що очки за торішній Підсумковий турнір забирають відразу ж після останнього турніру ATP. Боротьба за лідерство після закінчення сезону все ще в розпалі, Новак Джокович може повернути собі перше місце вже на наступному тижні в Лондоні, де і відбудеться цьогорічний розіграш Підсумкового турніру.
Також відзначимо повернення в десятку француза Гаеля Монфіса, бойфренда Еліни Світоліної. Він поїде в Лондон запасним, хоча мав відмінний шанс посісти восьме прохідне місце.
Рейтинг ATP
4 листопада 2019 року
|1 (2)
|Рафаель Надаль (Іспанія)
|9585
|2 (1)
|Новак Джокович (Сербія)
|8945
|3 (3)
|Роджер Федерер (Швейцарія)
|6109
|4 (4)
|Данило Медведєв (Росія)
|5705
|5 (5)
|Домінік Тім (Австрія)
|5025
|6 (7)
|Стефанос Ціціпас (Греція)
|4000
|7 (6)
|Олександр Звєрєв (Німеччина)
|2945
|8 (9)
|Маттео Берреттіні
|2670
|9 (8)
|Роберто Баутіста-Агут (Іспанія)
|2540
|10 (13)
|Гаель Монфіс
|2530
|150 (147)
|Сергій Стаховський (Україна)
|363
|244 (256)
|Ілля Марченко (Україна)
|193