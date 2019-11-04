Рейтинг ATP: Надаль повернувся на вершину

Стаховський втратив 3 позиції

Джерело - Чемпіон.

Іспанський тенісист Рафаель Надаль знову очолив світовий рейтинг. Це сталося завдяки тому, що очки за торішній Підсумковий турнір забирають відразу ж після останнього турніру ATP. Боротьба за лідерство після закінчення сезону все ще в розпалі, Новак Джокович може повернути собі перше місце вже на наступному тижні в Лондоні, де і відбудеться цьогорічний розіграш Підсумкового турніру.

Також відзначимо повернення в десятку француза Гаеля Монфіса, бойфренда Еліни Світоліної. Він поїде в Лондон запасним, хоча мав відмінний шанс посісти восьме прохідне місце.

Рейтинг ATP

4 листопада 2019 року