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Рейтинг ATP: Надаль повернувся на вершину

Сьогодні 12:33 2953 0
Стаховський втратив 3 позиції
Рейтинг ATP: Надаль повернувся на вершину
#Стаховський, #Марченко

Джерело - Чемпіон.

Іспанський тенісист Рафаель Надаль знову очолив світовий рейтинг. Це сталося завдяки тому, що очки за торішній Підсумковий турнір забирають відразу ж після останнього турніру ATP. Боротьба за лідерство після закінчення сезону все ще в розпалі, Новак Джокович може повернути собі перше місце вже на наступному тижні в Лондоні, де і відбудеться цьогорічний розіграш Підсумкового турніру.

Також відзначимо повернення в десятку француза Гаеля Монфіса, бойфренда Еліни Світоліної. Він поїде в Лондон запасним, хоча мав відмінний шанс посісти восьме прохідне місце.

Рейтинг ATP
4 листопада 2019 року
     
1 (2) Рафаель Надаль (Іспанія) 9585
2 (1) Новак Джокович (Сербія) 8945
3 (3) Роджер Федерер (Швейцарія) 6109
4 (4) Данило Медведєв (Росія) 5705
5 (5) Домінік Тім (Австрія) 5025
6 (7) Стефанос Ціціпас (Греція) 4000
7 (6) Олександр Звєрєв (Німеччина) 2945
8 (9) Маттео Берреттіні 2670
9 (8) Роберто Баутіста-Агут (Іспанія) 2540
10 (13) Гаель Монфіс 2530
150 (147)  Сергій Стаховський (Україна)  363
244 (256)  Ілля Марченко (Україна)  193
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