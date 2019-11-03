Світоліна: Це був хороший тиждень для мене

Еліна Світоліна прокоментував свій виступ на Підсумковому турнірі WTA

Перша ракетка України Еліна Світоліна задоволена своїм виступом на Підсумковому турнірі року.

Про це розповіла сама тенісистка.

"Це був хороший тиждень для мене. В першу чергу, я хочу привітати Ешлі Барті з хорошим турніром і приголомшливим роком. Це дуже особливо закінчити рік на першому місці в рейтингу.

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Також я хочу сказати спасибі моїй команді. Вони зробили все, щоб підготувати мене, щоб я виграла. Дякую всім за вашу підтримку під час всього року, а також на цьому тижні", - відзначила Світоліна.

Нагадаємо, Світоліна завершить сезон на шостій сходинці рейтингу WTA.