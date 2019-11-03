Світоліна: Це був хороший тиждень для мене

Джерело - xsport.ua.
Перша ракетка України Еліна Світоліна задоволена своїм виступом на Підсумковому турнірі року.
Про це розповіла сама тенісистка.
"Це був хороший тиждень для мене. В першу чергу, я хочу привітати Ешлі Барті з хорошим турніром і приголомшливим роком. Це дуже особливо закінчити рік на першому місці в рейтингу.
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Також я хочу сказати спасибі моїй команді. Вони зробили все, щоб підготувати мене, щоб я виграла. Дякую всім за вашу підтримку під час всього року, а також на цьому тижні", - відзначила Світоліна.
Нагадаємо, Світоліна завершить сезон на шостій сходинці рейтингу WTA.