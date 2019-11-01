Кікі Бертенс залишилась без тренера

Тенісистка Кікі Бертенс після закінчення сезону вирішила припинити співпрацю з тренером Рамоном Слейтером.

Про це повідомив тренер у Twitter.

Бертенс співпрацювала з наставником з 2015 року, але влітку поточного року Бертенс і Слейтер вже тимчасово припиняли співпрацю через погані результатів тенісистки під час американської серії турнірів і раннього вильоту з US Open.

Слейтер тренував Кікі Бертенс з 2015 року. У минулому він сам був професійним тенісистом, завершивши кар'єру в 2010 році.

Нагадаємо, Бертенс не змогла дограти матч із Бенчич на Підсумковому турнірі WTA.

Раніше, Світоліна вийшла до півфіналу Підсумкового турніру з першого місця в групі.