Перша ракетка України Еліна Світоліна стабільно відіграла матч проти Симони Халеп на Підсумковому турнірі року.

Про це розповіла сама українська тенісистка.

"У цьому матчі було потрібно надзвичайно багато фізичних сил. Ми обидві діставали багато м'ячів і витрачали багато енергії на корті. Сьогодні я відіграла дуже стабільно, дуже добре діяла в захисті і цим я дуже задоволена.

Намагаюся залишатися дуже зібраної перед стартом кожного матчу. Сподіваюся, я зможу втримати цей рівень і здорово відіграти свій наступний матч", - відзначила Світоліна.