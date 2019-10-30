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Еліна Світоліна прокоментувала перемогу на Симоною Халеп на Підсумковому турнірі WTA
Світоліна відзначила захист у матчі із Халеп
#Світоліна, #теніс

Джерело - btu.org.ua.

Перша ракетка України Еліна Світоліна стабільно відіграла матч проти Симони Халеп на Підсумковому турнірі року.

Про це розповіла сама українська тенісистка.

"У цьому матчі було потрібно надзвичайно багато фізичних сил. Ми обидві діставали багато м'ячів і витрачали багато енергії на корті. Сьогодні я відіграла дуже стабільно, дуже добре діяла в захисті і цим я дуже задоволена.

Намагаюся залишатися дуже зібраної перед стартом кожного матчу. Сподіваюся, я зможу втримати цей рівень і здорово відіграти свій наступний матч", - відзначила Світоліна.

Нагадаємо, Світоліна обіграла Халеп на Підсумковому турнірі WTA.

Раніше, Світоліна перемогла Плішкову.

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