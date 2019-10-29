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Світоліна - Халеп: анонс і прогноз матчу WTA Finals Shenzhen

Сьогодні 14:56 913 0
Світоліна - Халеп: анонс і прогноз матчу WTA Finals Shenzhen

Джерело - Чемпіон.

2019 Shiseido WTA Finals Shenzhen
Шеньчжень (Китай), хард
Призовий фонд - $14,000,000
Пурпурова група, 2-й тур
30 жовтня, 12:30

Еліна Світоліна (8) зіграє проти Симони Халеп (5) у 2 турі Пурпурової групи на Підсумковому турнірі - 2019 WTA Finals Shenzhen.

Гру заплановано на 30 жовтня. Початок о 12:30 за київським часом.

Тенісистки 8 разів зустрічалися між собою. Кожна має по 4 перемоги в своєму активі.

Світоліна виграла 13 титулів WTA. Найвища позиця у рейтингу WTA - 3 (11 вересня 2017 року).

У 2019 році Світоліна зіграла 57 матчів, у 36 з яких здобула перемогу. На харді - 30:15.

Цікавий факт:

  • Світоліна в 2019 році не виграла жодного турніру. У 2018 році перша ракетка України тріумфувала у 4 турнірах, а в 2017 - у 5

Еліна Світоліна є чинною тріумфаторкою Підсумкового турніру. У фіналі 2018 року одеситка у 3-х сетах перемогла американку Слоан Стівенс (3:6, 6:2, 6:2). 

У матчі 1 туру Світоліна досить легко перемогла Плішкову в двох сетах.

Пряма мова: 

Еліна Світоліна: "Наразі для мене найбільша мотивація - це виграти трофей в цьому сезоні. І це мій останній шанс. Я постараюся виграти якомога більше матчів. Я завжди намагаюся показувати свою кращу гру. Виступати на Підсумковому турнірі - це вже приголомшливий результат для кожного учасника. Кожен з нас - чемпіон. Тут ти повинен грати в свій найкращий теніс".

Симона Хелеп 19 разів тріумфувала на турнірах серії WTA, серед яких і 2 турніри Grand Slam (Ролан Гаррос-2018, Вімблдон-2019). Найвища позиція в рейтингу WTA - 1 (9 жовтня 2017).

У 2019 році Халеп виграла 1 титул (Вімблдон), провела 58 матчів, у 28 здобувала перемогу. На харді - 23:11.

Для Халеп це 5-й Підсумковий турнір WTA. Найвище досягнення - фінал 2014 року.

У 1 турі Халеп перемогла Андреєску в трьох сетах.

Цікавий факт:

  У 2017 році Світоліна перемогла Халеп на Підсумковому турнірі в Червоній групі 

Прогноз Чемпіона: перемога Світоліної у 2 сетах

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